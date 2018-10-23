【呵護民企】廣發證券：民營債券融資支持工具若實施利好信用擴張

《經濟通通訊社２３日專訊》內地密集釋放化解民營和小微企業融資困境的相關舉措，國務

院常務會議決定設立民營企業債券融資支持工具，人行即宣布在６月已增加的再貸款和再貼現額

度１５００億元人民幣基礎上，再增加１５００億人民幣額度，支持金融機構擴大對小微、民營

企業的信貸投放。中國證券業協會亦公布由１１家證券公司達成意向出資２１０億元設立母資管

計劃，作為引導資金支持各家券商分別設立若干子資管計劃，通過吸引銀行、保險、國有企業和

政府平台等資金投資，形成１０００億元總規模的資管計劃，專項用於幫助有發展前景的上市公

司紓解股權質押困難。

廣發證券對此評論，民營企業債券融資支持工具如果順利實施，有望改善市場風險偏好，緩

解民營企業信用約束，實質利好信用擴張。增加再貸款和再貼現額度是貨幣偏鬆延續，有效性取

決於市場風險偏好。短期來看，打破國企隱性剛兌難以快速實現，本次政策通過相對市場化方式

，給民營企業顯性擔保，盤活民營信用，將緩解經濟和金融體系的短期信用風險。

長期來看，政府正在通過建立國企和地方政府硬約束機制，放寬民營企業經營約束，減稅提

高主體積極性等政策，提高經濟活力，這將提升經濟長期效率和投資回報率，降低長期信用風險

，從而提升金融機構風險偏好，緩解信用約束。

整體來看，當前政策走在實質性利好的方向上，短期情緒提振明顯，如後續能順利落地確認

，將對經濟形成長期利好，提升銀行板塊估值。（ｃｔ）

