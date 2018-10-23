《經濟通通訊社２３日專訊》滬深兩市午後愈跌愈多，釀酒板塊急瀉拖低大市，滬綜指現跌
２﹒１％，報２５９８﹒４２點，失守二千六關口；深成指跌２﹒４７％，創業板跌２％。
人大常委審議加強飲酒危害健康宣傳教育，強調禁止向未成年人出售煙酒等。釀酒股重創領
跌大市，龍頭茅台（滬：６００５１９）、五糧液（深：０００８５８）瀉７％，洋河股份 （
深：００２３０４）跌停。（ｅｎ）
23/10/2018 14:09
【Ａ股回吐】滬綜指大幅回吐２﹒１％失２６００點
《經濟通通訊社２３日專訊》滬深兩市午後愈跌愈多，釀酒板塊急瀉拖低大市，滬綜指現跌
２﹒１％，報２５９８﹒４２點，失守二千六關口；深成指跌２﹒４７％，創業板跌２％。
人大常委審議加強飲酒危害健康宣傳教育，強調禁止向未成年人出售煙酒等。釀酒股重創領
跌大市，龍頭茅台（滬：６００５１９）、五糧液（深：０００８５８）瀉７％，洋河股份 （
深：００２３０４）跌停。（ｅｎ）
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