【Ａ股回吐】釀酒股急瀉拖累，滬綜指收挫２﹒３％再失二千六關口

《經濟通通訊社２３日專訊》雖然救市措施繼續出台，但滬深兩市未能承接昨（２２日）強

勢，全線回吐，滬綜指午後跌幅擴大，全日挫２﹒２６％，收報２５９４﹒８３點，再失二千六

關，終止兩連芽；深成指跌２﹒２４％，收報７５７４﹒９９點；創業板跌１﹒７４％，收報１

２９２﹒０６點。酒股急瀉、建材、保險股跌幅大。

國務院宣布決定設立民營企業債券融資支持工具，幫助緩解企業融資難；人行決定在６月的

基礎上再增加再貸款和再貼現額度１５００億元（人民幣．下同）；公司法修正案草案１０月２

２日提請人大常委會審議，擬進一步修改完善公司股份回購制度。中證監主席劉士余表示，對公

司法有關股份回購的規定進行修改完善，為促進公司建立長效激勵機制、提升上市公司質量。

人行今日淨投放１２００億元，連續三日逆回購操作，累計淨投放２７００億元。兩市成交

額合計３５７６億元，較昨日跌１５﹒２６％。



＊人大常委審議加強飲酒危害健康宣傳教育，釀酒股重創＊



基本醫療衛生與健康促進法草案昨日第二次提交全國人大常委會審議，其中二審稿要求「加

強對公民過量飲酒危害的宣傳教育；禁止向未成年人出售煙酒等。」

釀酒板塊大幅下挫，板塊拖累大市向下，洋河股份（深：００２３０４）一度跌停，收市時

跌幅略為收窄至９﹒６％；龍頭茅台（滬：６００５１９）瀉７﹒４％，創２０１５年８月以來

最大單日跌幅，市值一日蒸發６４５億；五糧液（深：０００８５８）亦瀉７％，山西汾酒（滬

：６００８０９）、古井貢酒（深：０００５９６）跳水跌８％。



＊康美藥業債券再遭降評級，本月股價累瀉逾四成＊



康美藥業（滬：６００５１８）上周連續兩日遭下調債券評級後，市場擔心公司出現債務風

險，股價連日崩跌。昨日（２２日）康美旗下債券再遭中債估值中心下調，公司股價今日再跌停

，收報１２﹒６８元，創下２０１６年２月以來新低。以收市價計，康美藥業本月股價累計下跌

逾四成。



＊券商股續升，分析師指板塊表現是風向標值得留意＊



滬深兩市昨日漲停個股近２００隻，其中券商股出現集體漲停潮，聯同創業板成為反彈急先

鋒。有分析師指，券商股漲停是否具有持續性有待觀察，表現值得投資者跟蹤，是大盤的風向標

；若果券商股權質押問題得以解決，券商的盈利的確可以有較大的提升。

券商板塊午後由升轉跌，中信證券（滬：６０００３０）跌１％，國泰君安

（滬：６０１２１１）跌２﹒６％，華泰證券（滬：６０１６８８）跌２％；個別中小券商股仍

然表現強勢，國海證券（深：０００７５０）漲停，中信建投（滬：６０１０６６）飆７％。（

ｅｎ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３１８３﹒４３ －２﹒６６



上證綜合指數 ２５９４﹒８３ －２﹒２６ １６６９﹒００

深證綜合指數 １３００﹒２９ －１﹒９２ １９０７﹒００



上證Ｂ股指數 ２６９﹒９４ －１﹒４９ １﹒７９

深證Ｂ股指數 ８７５﹒８２ －１﹒８２ ０﹒９５



上證１８０指數 ７１６９﹒９２ －２﹒６６

上證３８０指數 ３９１０﹒５５ －２﹒０６



深證成份指數 ７５７４﹒９９ －２﹒２４

中小創新指數 １４９２﹒５９ －１﹒５５

深圳創業板指數 １２９２﹒０６ －１﹒７４

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