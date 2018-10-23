【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４１點子，報６﹒９４１３

《經濟通通訊社２３日專訊》昨天（２２日）股市大漲，但人民幣就略見疲弱，離岸人民幣

隔晚一度跌破６﹒９５關，低見６﹒９５１４。而人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３３８，較

上個交易日貶１０２點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４１點子，報６﹒９４１３，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒９３７２。（ａｃ）

