《經濟通通訊社２３日專訊》昨天（２２日）股市大漲，但人民幣就略見疲弱，離岸人民幣
隔晚一度跌破６﹒９５關，低見６﹒９５１４。而人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３３８，較
上個交易日貶１０２點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４１點子，報６﹒９４１３，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９３７２。（ａｃ）
23/10/2018 09:51
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４１點子，報６﹒９４１３
《經濟通通訊社２３日專訊》昨天（２２日）股市大漲，但人民幣就略見疲弱，離岸人民幣
隔晚一度跌破６﹒９５關，低見６﹒９５１４。而人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３３８，較
上個交易日貶１０２點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開４１點子，報６﹒９４１３，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９３７２。（ａｃ）
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