《經濟通通訊社２３日專訊》市場消息指，人行今日將進行１２００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１２００億元，連續第三天淨投放。（ａｃ）
23/10/2018 09:20
【人行放水】消息稱人行今進行１２００億逆回購，連續三天淨投放
《經濟通通訊社２３日專訊》市場消息指，人行今日將進行１２００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１２００億元，連續第三天淨投放。（ａｃ）
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