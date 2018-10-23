《經濟通通訊社２３日專訊》港珠澳大橋開通儀式今早９點半在珠海旅檢大樓舉行，國家主
席習近平出席。
一同出席開通儀式包括負責港澳事務的副總理韓正、副總理劉鶴、香港行政長官林鄭月娥、
澳門行政長官崔世安等。（ｅｙ）
23/10/2018 09:31
【大橋通車】國家主席習近平出席港珠澳大橋開通儀式
《經濟通通訊社２３日專訊》港珠澳大橋開通儀式今早９點半在珠海旅檢大樓舉行，國家主
席習近平出席。
一同出席開通儀式包括負責港澳事務的副總理韓正、副總理劉鶴、香港行政長官林鄭月娥、
澳門行政長官崔世安等。（ｅｙ）
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