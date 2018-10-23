【大橋通車】國家主席習近平出席港珠澳大橋開通儀式

《經濟通通訊社２３日專訊》港珠澳大橋開通儀式今早９點半在珠海旅檢大樓舉行，國家主

席習近平出席。

一同出席開通儀式包括負責港澳事務的副總理韓正、副總理劉鶴、香港行政長官林鄭月娥、

澳門行政長官崔世安等。（ｅｙ）

