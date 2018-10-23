【豬瘟來襲】湖南省首次發現非洲豬瘟疫情，兩市養殖場遭殃

《經濟通通訊社２３日專訊》農業農村部新聞辦公室今日發布，湖南省益陽市和常德市排查

出生豬非洲豬瘟疫情，是湖南首次發現非洲豬瘟疫情，總計現時有１２個省份發生非洲豬瘟。

陽性樣品來自湖南省益陽市桃江縣和常德市桃源縣的２個養殖場，位於桃江縣的養殖場存欄

生豬５４６頭、發病４４頭、死亡１７頭；位於桃源縣的養殖場存欄生豬２６８頭、發病２０８

頭、死亡３１頭。農業農村部指上述疫情已得到有效處置。（ｅｙ）

