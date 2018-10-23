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23/10/2018 09:57

【豬瘟來襲】湖南省首次發現非洲豬瘟疫情，兩市養殖場遭殃

　　《經濟通通訊社２３日專訊》農業農村部新聞辦公室今日發布，湖南省益陽市和常德市排查
出生豬非洲豬瘟疫情，是湖南首次發現非洲豬瘟疫情，總計現時有１２個省份發生非洲豬瘟。
　　陽性樣品來自湖南省益陽市桃江縣和常德市桃源縣的２個養殖場，位於桃江縣的養殖場存欄
生豬５４６頭、發病４４頭、死亡１７頭；位於桃源縣的養殖場存欄生豬２６８頭、發病２０８
頭、死亡３１頭。農業農村部指上述疫情已得到有效處置。（ｅｙ）

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