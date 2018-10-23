【上海特寫】美人魚表演、球幕影院，探秘上海海昌海洋公園

《經濟通通訊社記者林雯婕２３日上海專電》隨著上海海昌海洋公園宣布於１１月１６日開

園，上海亦學習香港，構建起「迪士尼＋海洋公園」的主題遊覽模式，離打造國際旅遊城市又邁

進了一步。作為滬上唯一一個以海洋為主題的大型遊樂園，上海海昌海洋公園從開建起就備受關

注，該項目位於浦東臨港滴水湖畔，面積約是上海迪士尼樂園的三分之一，總投資額５０億元人

幣。

雖然從市區要搭乘近兩個小時的公共交通才能到達海昌海洋公園，但好在有地鐵和接駁巴士

，標識十分清晰，找路不會太費勁。目前海昌海洋公園正在試運營階段，記者看到，試運營期間

６個展示場館已全部開放，包括企鵝館、鯨鯊館、水母館、海獸館等，還有兩個大型影院及四項

機動遊戲已開始接待遊客，其他設施仍然在調試中。

甫入園區，兩個打扮成海星和海豚的工作人員會熱情地向遊客打招呼，還會主動詢問需不需

要合影。雖然卡通人物的模樣有些「山寨」，但是這一股友好的氣氛令人心情愉悅。與香港海洋

公園類似，海昌海洋公園也用纜車連接著園區的兩個角落，只是纜車頻次還不夠多，在遊客還未

大量湧入的試運營期間，登纜車處就排起了長長的人龍。

展館內的海洋生物種類與香港海洋公園相差不大，有慵懶的北極熊、不停來回打轉的北極狼

，還有呆萌的企鵝、海獅、水母等等，但傳說中的虎鯨並未出現，或許在正式開園後才會對觀眾

露面。現時對於圈養虎鯨一直頗具爭議，本著敬畏生命的態度，希望海昌海洋公園善待虎鯨，早

日讓祂們回歸大海。

火山鯨鯊館是看魚類生物的場館，巨型魚缸、海底隧道、美人魚表演應有盡有。裝扮成美人

魚的演員們伴隨著優美的樂聲，在水中作出各種高難度動作，還會向觀眾比心、揮手打招呼，很

受小朋友的歡迎。

當日的海豚表演有五隻海豚出現，不過可能是剛訓練不久，每隻海豚狀態都不同，有的躍躍

欲試想要翻轉跳躍，有的則一直在向飼養員討要食物。飼養員會根據海豚的狀況選擇性地進行表

演，雖然整場演出看上去較「隨性」，但可以看出飼養員對海豚十分溫柔，主持人也一直在向觀

眾科普如何保護海豚，對觀眾來說，可以親眼看到跳躍的海豚就已經很滿足了。

在看完海洋生物和表演後，還有一個３６０度的球幕影院，展示了地球生命的起源和演化，

很令人震撼。在偌大的場館中席地而坐，抬頭望著周圍遊過的海洋生物，仿佛置身在海洋深處，

驚歎大自然的鬼斧神工。

每個展館外都有禮品商店，許多小朋友一到商店就被可愛的布偶公仔征服了，父母只能乖乖

掏錢把公仔買回家。海昌海洋公園預計，上海公園的開幕將帶來每年４００萬以上遊客數量的增

長，公司利潤也會隨之翻番。

