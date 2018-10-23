《經濟通通訊社２３日專訊》國家主席習近平一封「毫不動搖支持民企發展」信件，啟動了
監管機構對民企的關護行動。據外電引述知情人士透露，人行計劃向中債信用增進公司提供
１００億元（人民幣．下同），為民企發債提供增信支持。報道指，目前尚不清楚中債增信具體
將採取何種方式提供增信。
人行、中債信用增進公司目前均沒對報道置評。
中債增信是中國首家專業債券信用增進機構，由銀行間交易商協會聯合中國石油等多方共同
發起，註冊資本金６０億元，主要經營範圍包括企業信用增進服務、信用產品的創設和交易等。
（ｅｙ）
23/10/2018 15:35
【呵護民企】報道指人行擬向中債增信提供百億人幣，撐民企發債
《經濟通通訊社２３日專訊》國家主席習近平一封「毫不動搖支持民企發展」信件，啟動了
監管機構對民企的關護行動。據外電引述知情人士透露，人行計劃向中債信用增進公司提供
１００億元（人民幣．下同），為民企發債提供增信支持。報道指，目前尚不清楚中債增信具體
將採取何種方式提供增信。
人行、中債信用增進公司目前均沒對報道置評。
中債增信是中國首家專業債券信用增進機構，由銀行間交易商協會聯合中國石油等多方共同
發起，註冊資本金６０億元，主要經營範圍包括企業信用增進服務、信用產品的創設和交易等。
（ｅｙ）
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