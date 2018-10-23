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即市新聞

23/10/2018 10:47

【ＦＯＣＵＳ】一橋飛架滄海變通途，七千萬人口灣區經濟帶引遐想

　　【ＦＯＣＵＳ】期待９年，被譽為「世界新七大奇跡」的港珠澳大橋今早於珠海旅檢大樓舉
行開通儀式，隨著國家主席習近平宣布大橋正式開通，「一橋飛架東西，滄海變通途」終變為現
實。
　　除了港人遊覽澳門、珠海「後花園」再添便利，貨運界往來珠三角西岸可縮短來回逾２００
公里路程；更重要的是，繼高鐵香港段構成廣深港「一小時生活圈」後，大橋令香港、珠江西岸
乃至粵西築起「三小時都市圈」，進而串連起粵港澳近７０００萬人口、逾１﹒５萬億美元生產
總值的灣區經濟帶，不僅以更多人流物流資金流為香港製造、創科、商業發展提供新機遇，亦將
為內地改革前沿的廣東注入開放、發展新動力。

＊貿易物流界受惠，加速香港融入＊

　　現時從香港國際機場或葵涌貨櫃碼頭往珠江西岸，貨櫃車通常先經皇崗口岸到深圳，再由廣
州南海上虎門大橋方可抵達珠海等地，單程至少２００公里。隨著港珠澳大橋通車，運輸界不僅
能避開常年擁塞的虎門大橋，更能縮短逾一半時間及來回至少２００公里路程。
　　以２０１７年香港國際機場貨運及郵件量超逾５００萬公噸計，未來僅物流節省的時間效益
即不可小覷；而面臨深圳蛇口港、廣州南沙港激烈競爭的香港航運港口業，亦可借大橋通車協同
效應重整反擊策略，提升香港貿易和物流樞紐地位。
　　無論港府預計到２０３０年，大橋每日車流及客流量分別達２９１００架次及１２６０００
人次能否達標；以及經濟內部回報率能否達到港府２００８年測算的２０年期８﹒８％皆言之尚
早，但「大橋＋高鐵」兩大水陸跨境基建的雙雙打通，再加上預計明年通車的蓮塘香園圍口岸，
勢加速香港與粵港澳大灣區乃至全中國的融和。

＊廣東迎新動力，冀合作發揮最佳效益＊

　　從地理上看，２﹒４公里長的粼粼珠江將珠三角分隔為東西兩岸，位於東岸的深圳和廣州，
因毗鄰香港和開埠較早，多年來一直穩踞廣東省的兩大實力龍頭；而西岸及粵西腹地，則因山地
和交通限制，經濟實力難望粵東項背。
　　然而，西岸及粵西逾１７００萬人口，豐富的農業、礦產資源，相對便宜的土地及人力成本
，都為港商提供製造業轉型和拓展內地業務的良機。原本並無「一市獨大」西岸地區，或能聯手
發展為新的經濟中心，吸引香港人才、創科、養老產業到當地投資，並帶動中山、雲浮、茂名、
湛江等地發展，潛力引人遐想。
　　大橋通車刺激橫琴長隆一日團、肇慶風光純玩團等火爆之餘；反過來看，於大灣區輻射效應
下激活粵西的經濟發展，亦將令本港旅遊、商業獲益，並帶動東涌、大澳、迪士尼、昂平３６０
、亞洲國際博覽館乃至未來「ＳＫＹＣＩＴＹ」航天城等大嶼山附近地區人氣升溫。
　　更長遠看，港珠澳大橋如何實際助力施政報告提出的「機場城市」設想，港深如何拋開「龍
頭」之爭發揮大橋的最佳經濟效益，以及如何避免大橋與預計將於２０２４年貫通的「深中通道
」的惡性競爭……順利通車只是序幕，精彩和挑戰才剛剛開始。（經濟通通訊社　俞瑾）

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