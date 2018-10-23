《經濟通通訊社２３日專訊》中弘股份（深：０００９７９）公告，公司控股股東中弘卓業
持有的公司全部股份再次被司法輪候凍結。截止公告日，中弘卓業共持有公司２２﹒２８億股，
其中２２﹒２１億股已經辦理質押登記手續，佔其持有公司股票的比例為９９﹒７％；中弘卓業
持有的公司全部股份已被司法凍結和司法輪候凍結。
中弘股份截至昨日（２２日）收市，累計逾期債務本息合計金額達到７７﹒６５億元人民幣
。
深交所目前已對中弘股份啟動終止上市程序，股票已停牌。（ｅｙ）
23/10/2018 17:20
【仙股退市】中弘股份：大股東持股再遭司法輪候凍結
《經濟通通訊社２３日專訊》中弘股份（深：０００９７９）公告，公司控股股東中弘卓業
持有的公司全部股份再次被司法輪候凍結。截止公告日，中弘卓業共持有公司２２﹒２８億股，
其中２２﹒２１億股已經辦理質押登記手續，佔其持有公司股票的比例為９９﹒７％；中弘卓業
持有的公司全部股份已被司法凍結和司法輪候凍結。
中弘股份截至昨日（２２日）收市，累計逾期債務本息合計金額達到７７﹒６５億元人民幣
。
深交所目前已對中弘股份啟動終止上市程序，股票已停牌。（ｅｙ）
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