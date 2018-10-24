《匯市縱橫－蕭啟洪》鯉魚有日翻洋海，百載繁華一夢消

《匯市縱橫》中美貿易戰由商貿戰打到去郵政戰，美國宣布退出萬國郵政聯盟

（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｐｏｓｔａｌ Ｕｎｉｏ），特朗普曾表示聯盟的國際郵費政策有利中

國，批評聯盟令從中國寄往美國的郵費較美國國內之間的郵費更為便宜，有利中國生產商。現時

中美貿易戰的發展與筆者１０多年前讀過的一本名為《超限戰》的書有幾分相似。此書由兩位中

國軍事將領所寫，超限戰指未來的戰爭將以軍事以外方式進行，例如貿易戰、網路戰、金融戰等

。此書在當時西方社會造成相當大的回響，更被美國西點軍校列為必讀書目，現時中美關係不少

地方確實有超限戰的影子。



在貿易戰方面，月初美國與加拿大等國簽署了《美墨加協議》（ＵＳＭＣＡ），來取代舊有

的《北美自由貿易協定》（ＮＡＦＴＡ）。西方有句諺語，叫「魔鬼在細節之中」

（Ｔｈｅ ｄｅｖｉｌ ｉｓ ｉｎ ｔｈｅ ｄｅｔａｉｌ）。協議的３２﹒１０條款規定，

任何一個簽署國與「非市場經濟國家」（Ｎｏｎ－Ｍａｒｋｅｔ Ｅｃｏｎｏｍｙ）達成自由貿

易協議，則其它成員國可以在六個月後退出其協定。中國自２００１年加入世貿，理應於

２０１６年自動獲得市場經濟國家，但是其地位仍未得到美國、歐盟和日本等承認。換言之，若

果加拿大和墨西哥想和中國達成自貿協定，就要面對美國退出其自貿協議的風險。華府或將利用

３２﹒１０條款與歐盟及日本等國簽署新的貿易協議，從而圍堵中國。



＊未來戰爭以非軍事方式進行＊



在情報戰方面，以美國為首，英國、澳洲、加拿大和紐西蘭共同組成的國際情報機關「五眼

聯盟」（Ｆｉｖｅ Ｅｙｅｓ）早於今年初已與德國、法國與日本合作，形成「八國聯盟」，共

享有關中國的情報。聯盟最早追溯到１９４６年英美兩國為對抗蘇聯而簽訂的《英美防衛協定》

，及後加拿大，澳洲，紐西蘭等３個英聯邦國家相繼加入，形成「五眼聯盟」。昔日聯盟針對的

國家由蘇聯到今天變為中國，中美由貿易戰進展到全方位的競爭，正兩虎相爭，必有一傷，更何

況處於中美之間的香港。



筆者雖然對風水術數不熟悉，對現今之局卻聯想起一首對香港未來作出預言之詩句，有傳此

詩是一位道人於光緒末年所作，其中一句為：「層樓高聳插雲霄，車水馬龍滾滾囂，鯉魚有日翻

洋海，百載繁榮一夢消。」當時有人指出由１８４１年英國殖民香港至１９４１年日本佔領剛好

為百年之數。「有日」者，日本是也，而「鯉魚」則指日軍攻佔鯉魚門。詩句預測的內容難以科

學驗證，但留給後世的警惕便是萬物皆有定律，太平安逸難以永久，難怪黃金一洗年初之弱勢，

由８月的今年低位１１７２美元升至執筆時的１２２７美元，升幅約４﹒５％。中美關係緊張增

加地緣政治風險，引致最近美股波幅大增，上周恐慌指數ＶＩＸ更衝上２１的水平，因而對金價

有所支持。上周四（１８日）公布聯儲局９月會議紀錄顯示，全體官員一致認為應循序漸進加息

，１２月加息機會大增，美匯指數在消息公布後至今升約０﹒１７％，金價同期升約０﹒４％。

加息周期之下，美元與金價同升，而且金價升幅更為顯著，或反映市場資金對後市偏向謹慎。



＊本周策略＊



黃金：本周建議候低於１２１５買入黃金兌美元，目標１２３８，止蝕１１９５。



人幣：早前建議候高於６﹒９０００沽出美元兌離岸人民幣已成交，目標６﹒８０００，止蝕

６﹒９６００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

