《政經脈搏－許照中》證監會決心打虎，慎防網上舉報設施遭濫用

《政經脈搏》證監會原主席唐家成經過六年的服務，正式卸任，新任主席雷添良接任，兩位

新舊主席輪替，他們各自都是有共同任務與目標，帶領證監會及其同人做好市場規管工作，提升

投資者對市場的投資信心。



證監會肩負市場監管的責任，面對的是市場的廣大投資者，必須確保他們都能夠在「公平、

公正、公開」的市場環境之下進行投資，因此除了加強對市場中介人士的各方面規管之外，對於

打擊市場上市企業違規失當行為素來也是責無旁貸，不違餘力，只是「道高一尺，魔高一丈」，

市場仍然是不斷有漏網之魚，繼續幹著不法的勾當，魚肉股東，就像我在前文提及的那家上市企

業，持有其股份的小股東經過有關企業連年不斷的開股，合股和供股等舉措，１０餘年之間約

１０萬元的投資至今以市值計僅餘不到２角，但有關企業的股份卻依然可以存活至現在，繼續在

市場掛牌，繼續其魚肉股東的勾當，便是其中的一個活生生的例子。



＊罕有凍結券商某客戶資產＊



惟其如此，證監會對於打擊上市企業失當行為的決心仍然是無庸置疑的，較早以前，他透過

刊登政府憲報，禁止三家證券金融機構於未有獲得證監會的事先書面同意之下，以任何方式處理

一位存放在該三家機構帳戶之內的任何資產，以１０１﹒６８億元為限，他的這個行動，在我從

事這個行業那麼多年的印象之中，實屬較為罕見。



證監會公告的內容，牽涉到一位上市企業的主席個人的可疑交易行為，讓證監會相信該等行

為可能已令有關企業蒙上了相等於上述數目的損失，證監會貿然採取了這項刊憲的行動，除了反

映其認為事件的嚴重性之外，亦進一步顯示其對於上市企業的規管由台後走到台前的決心。



就上市企業的前線規管工作，證監會自２００３年新的證券條例生效之後，多年以來一直都

根據條例授權由聯交所的上市部門包括設置在其上面的上市委員會負責，直到２０１６年底，

２０１７年初，由於眼見牽涉上市企業的不尋常交易活動增加，加上市場的所謂「啤殼」活動肆

無忌彈，日見猖獗，另一方面卻宥於聯交所縱使獲得授權作為上市企業的前線監管者，卻不具有

執法的權力，因此開始走向台前，先後勒令存疑的上市企業停牌和叫停了多家通過了審批，但仍

在招股配售階段的創業牌新股的上市計劃。



＊初見成效後不宜放軟手腳＊



證監會自台後走到台前的一連串行動，無疑是有一定的成效，尤其是市場嫌疑「啤殼」的行

為已見大大有所收斂，至於上市企業及其個別有關人士在幕後對股價的操縱，與及進行不法勾當

謀私，魚肉股東等問題，雖則無論如何努力，總難期望可以完全杜絕，惟其如此，但卻不宜因此

放軟手腳。



事實上，證監會對於上市企業的規管，其工作的繁重不難理解，某著名股評人去年揭露的所

謂「謎網５０」，當中上市企業的關係錯縱複雜，千絲萬縷，要調查是否屬實，需要花費不少的

資源與時間，要有足夠資料舉證也並非是一件容易的事，該位股評人這個月來又前後揭露了另一

個包括有２９家上市企業的網絡，據指出都是與一家大型資產管理國企集團及其已經被雙規的前

領導層有著密切關係，這些指控相信又將足夠讓他的相關部門人員疲於查證，不過，證監最近推

出的網上舉報設施，允許各界人士選用匿名方式及時舉報市場違規行為，這個舉措動機雖好，卻

十分容易會被濫用，造成不必要的滋擾，執行起來務需額外小心。

《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）

