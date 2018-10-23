《股壇解碼－戴名》美股黑夜來臨。中國投資基金公司盈利成疑

《股壇解碼》美國揚言退出中程導彈條約，令全球局勢再趨緊張，加上美國和沙地關係出現

變化，左右大盤就向的因素無一利好，再參考期權倉位，標指很有可能下試２４００點，投資者

宜逢高減持。



＊油盡燈枯＊



１５年國內經濟發生股災，由於當時經濟熾熱，散戶手上資金充裕，所以沒有對金融市場以

及消費市場作出明顯衝擊，但散戶在股災過後是越套越深，越套越死，國內散戶從來就沒有止蝕

意識，反而有一股不服輸的精神，越虧得多，溝貨越勇，再加上ｍａｒｇｉｎ建倉，最近這輪的

股災可以說是將散戶的最後一注本錢都徹底消滅，日後Ａ股在缺乏流動性和資金流入的情況下，

可以預期成交將出現萎縮，這將不利金融類和券商類股份，當中特別是華泰證券（０６８８６）

，海通證券（０６８３７）和中國銀河（０６８８１）最為不利。



＊迴光返照＊



上周五（１９日）恆指反彈但力度不足，不止不能突破２６０００點，甚至連２５８００點

都突破乏力，後市維持下試低位２３０００點目標。上星期提及消息股鮮馳達控股

（０１１７５）從０﹒２４升到最高的０﹒４，雖然上周五（１９日）出現回吐，看成交量應該

還會有一波行情，另外市場傳聞佰悅集團（０８５４５）被上海財團盯上，股價短期內見１﹒５

，投資者可多加留意。



＊總結回顧＊



自年初點評看空的股票中以碧桂園（０２００７），盛諾集團（０１４１８），玖龍紙業

（０２６８９），都市麗人（０２２９８）和最近謎網２６上榜的中國華融（０２７９９）跌幅

最大，而浩沙國際（０２２００），森美控股（００７５６），第一視頻（０００８２）和興業

太陽能（００７５０）亦已停牌，其他股份普遍錄得約２０％跌幅，雖然有很少數個股表現較發

稿時造好，整體成績算有交代。



＊股票簡評＊



中國投資基金公司（００６１２）主要投資於中國和香港的上市與非上市公司，以取得中期

資本增值目標。中國投資基金公司從１５年８月至今的三年時間裡利用財技不斷配售新股，發行

股份數量從９億多增加至１２億多。這兩年的股價更從０﹒６附近大升至現時股價接近２６的位

置，升幅可謂驚人。在良好的股價表現背後，公司過去５年的業績並不吸引，甚至有理由相信港

交所（００３８８）會以因運營資產不足而無法維持上市地位為原因將集團列入除牌階段，奇怪

的是今年８月份集團更被納入多項指數。今年上半年中國投資基金公司的營收大部分為股息收入

，對一間專業投資機構來說本來無可厚非，但是這筆股息收入去年並未在財報上反映，而且在今

年中期財報這段時間中並沒有股息入帳資料，這一點就顯得有點撲朔迷離。



公司主席隋廣義同時為鼎益豐集團實際控制人，不排除從關連公司注入利潤。鼎益豐集團先

後共投資多間香港上市公司，一直以來公司的註冊資本大約５﹒８億，但實繳總額為０就有點讓

人意外，加上其他業務的發展並不顯著，中國投資基金公司今年扭虧為盈的利潤從何而來讓人費

解。市場亦傳聞公司某股東希望質押手上所有股份套現，加上數百倍的市盈率更是港股奇蹟，這

種種的不明朗因素困擾下，投資者宜盡早離場。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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