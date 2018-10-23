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即市新聞

23/10/2018 16:06

【本港樓市】中原代理銷售新地（１６）筲箕灣「形薈」６５個單位

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中原地產表示，代理筲箕灣「形薈」６５個單位，單位間隔多
元化，涵蓋開放式至四房套連儲物室單位，實用面積由２８１平方呎至１２７９平方呎，當中包
括５伙頂層連天台特色戶。
　　新地代理（銷售及市務）助理總經理譚錫湛表示：「形薈Ｌｉｍｅ　Ｇａｌａ」以現樓形式
推出當中的６伙，間隔由開放式至２房，實用面積由３１８平方呎至５３９平方呎，價單定價由
８９６﹒８萬元至１４５０萬元；實用面積呎價由２５９９１元至２８５５５元。（ｃｙ）

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