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23/10/2018 16:37

【大橋通車】仲量聯行：香港工廈受益，惟住宅及寫字樓影響不顯見

　　《經濟通通訊社２３日專訊》仲量聯行今天發表研究報告表示，香港憑藉在大灣區的樞紐地
位，將受惠於港珠澳大穚等區內基建落成。港珠澳大橋加上珠江三角洲地區其他策略性基建項目
陸續落成，將為香港的經濟發展和本地零售、酒店和工廈市場提供有力支持。
　　港珠澳大橋開通後，預期區內的跨境旅遊也會變得更為高效，遊客人數料將大幅上升，令商
舖及酒店業受惠。由於有更多貨物輸往香港進行出口，香港的工廈市場也將從中受益。然而，對
住宅及寫字樓市場的影響並不顯見。

＊帶來額外７１億港元零售營業額＊
　　
　　由於城市之間的交通愈趨便捷，有助改善遊客的體驗，預計港珠澳大橋將帶動抵港旅客人數
上升。仲量聯行預計到２０２０年，港珠澳大橋將令每年內地抵港旅客人數額外增加４２萬人次
。加上廣深港高速鐵路投入服務，每年訪港旅客人數更將額外增添２１０萬人次。遊客數目持續
增加，當為本地零售行業帶來支持。
　　仲量聯行香港研究部主管馬安平表示，按照內地訪港旅客２０１７年在購物和餐飲上平均支
出３４００港元（４３０美元）的基礎估算，預計旅客數目上升將會給香港每年帶來額外７１億
港元的零售營業額。
　　
＊推動香港工廈貨倉空間需求上升＊
　　
　　為迎合訪港旅客的湧入，預計從現在到２０２２年，香港將額外提供約１２４００間酒店客
房。中環、灣仔和銅鑼灣區的供應量最大，有望交付約４２００間客房。這將會為現有購物區及
周邊地帶提供強勁零售需求。
　　港珠澳大橋顯著改善香港與珠江三角洲西部地區之間的連繫，貨物輸往香港的效率將會提升
，從而推動香港工廈貨倉空間需求上升。
　　由於港珠澳大橋為製造業提供便利，讓貨物往後易於輸至香港出口，所以葵涌、屯門和香港
國際機場將是最受益的區域。不過，珠江三角洲西部地區的製造業不如東部地區發達，相信需要
多年時間才能全面反映對本地工廈貨倉市場的利好影響。（ｃｙ）

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