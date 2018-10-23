《經濟通通訊社２３日專訊》民生國際（００９３８）宣布，於昨日下午四時正，要約人中
國大地集團（由公司主席胡興榮擁有）已接獲的有效接納所涉及合共１﹒８６億股股份，佔已發
行股本約９﹒７４％，連同一致行動人士持股，則佔股本約５１﹒５６％。要約已在各方面成為
無條件，但根據收購守則規則，要約將於下月５日下午四時正前，仍可供接納。
該公司於上月獲主席提全購要約，每股要約價現金０﹒５元，按要約價計算及基於要約獲全
數接納，要約人應付之現金代價將約５﹒５５億元。（ｈｍ）
23/10/2018 08:07
民生國際（９３８）：收購要約已成無條件，下月５日前仍可供接納
《經濟通通訊社２３日專訊》民生國際（００９３８）宣布，於昨日下午四時正，要約人中
國大地集團（由公司主席胡興榮擁有）已接獲的有效接納所涉及合共１﹒８６億股股份，佔已發
行股本約９﹒７４％，連同一致行動人士持股，則佔股本約５１﹒５６％。要約已在各方面成為
無條件，但根據收購守則規則，要約將於下月５日下午四時正前，仍可供接納。
該公司於上月獲主席提全購要約，每股要約價現金０﹒５元，按要約價計算及基於要約獲全
數接納，要約人應付之現金代價將約５﹒５５億元。（ｈｍ）
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