民生國際（９３８）：收購要約已成無條件，下月５日前仍可供接納

《經濟通通訊社２３日專訊》民生國際（００９３８）宣布，於昨日下午四時正，要約人中

國大地集團（由公司主席胡興榮擁有）已接獲的有效接納所涉及合共１﹒８６億股股份，佔已發

行股本約９﹒７４％，連同一致行動人士持股，則佔股本約５１﹒５６％。要約已在各方面成為

無條件，但根據收購守則規則，要約將於下月５日下午四時正前，仍可供接納。

該公司於上月獲主席提全購要約，每股要約價現金０﹒５元，按要約價計算及基於要約獲全

數接納，要約人應付之現金代價將約５﹒５５億元。（ｈｍ）

