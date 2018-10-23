北京汽車（０１９５８）首三季賺３８億元人民幣，增９３％

《經濟通通訊社２３日專訊》北京汽車（０１９５８）宣布截至９月３０日止首三季純利

３８﹒１億元（人民幣．下同），增９３﹒３％。

期內，收入１２０２﹒６億元，升１５﹒６％。營業利潤１７０﹒２億元，增３２﹒７％。

（ｈｍ）



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