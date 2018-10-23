《經濟通通訊社２３日專訊》新源萬恆（０２３２６）宣布，預期截至２０１８年９月３０
日止中期可能錄得盈轉淨虧損，主因人民幣匯兌美元貶值，而產生匯兌虧損上升；及產品組合變
動，導致採購及銷售金屬礦物及相關工業原料業務毛利下降。公司料１１月刊發業績。（ｈｍ）
23/10/2018 08:24
【企業盈警】新源萬恒（２３２６）料半年盈轉虧，人幣跌匯兌虧損
《經濟通通訊社２３日專訊》新源萬恆（０２３２６）宣布，預期截至２０１８年９月３０
日止中期可能錄得盈轉淨虧損，主因人民幣匯兌美元貶值，而產生匯兌虧損上升；及產品組合變
動，導致採購及銷售金屬礦物及相關工業原料業務毛利下降。公司料１１月刊發業績。（ｈｍ）
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