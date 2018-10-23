【Ｗｅｂｂ名單】衍生（６８９３）澄清與華融（２７９９）無關係

《經濟通通訊社２３日專訊》衍生（０６８９３）澄清，與中國華融（０２７９９）及其任

何附屬概無任何業務、財務、營運及直接持股關係；董事會及高管亦確認概無任何關係。

該公司指，被列為「２６隻不可沾手的股份」文章之指稱，所達致之結論乃毫無根據。尤其

是，基於任何疏遠的間接關係，達致公司股份為「不可沾手的股份」的結論屬毫無憑據並具誤導

成分。（ｈｍ）

