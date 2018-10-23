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23/10/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水流入５０億創逾半年高，買騰訊平保建行沽友邦

　　《經濟通通訊社２３日專訊》內地全方位發聲維穩，中港股市急漲，恆指周一大漲
５９１﹒７５點或２﹒３２％，收報２６１５３﹒１５點。
　　北水周一大舉流入港股５０﹒３９億元人民幣，創近半年新高；其中買盤最多的個股為騰訊
（００７００）、平保（０２３１８）、建行（００９３９）、農行（０１２８８）等；沽盤最
多的個股為友邦（０１２９９）。
　　全日主板成交１１４４﹒４１億元，較上周五（１９日）增１４﹒８８％；港股通成交額
１５４﹒６３億元，佔大市成交１３﹒５１％。

＊北水流入內銀內險，平保買盤逾４億＊
　
　　中資金融股獲大量北水流入，內險股方面，平保周一升３﹒３％，北水淨買盤達４﹒１２億
；北水分別流入太保（０２６０１）１﹒５６億，流入太平（００９６６）１﹒２９億，流入新
華保險（０１３３６）１﹒０５億。
　　內銀股方面，北水流入建行２﹒８７億，流入農行２﹒３２億，流入工行（０１３９８）
２﹒２２億，流入招行（０３９６８）２﹒１５億。

＊騰訊重上２９０關，北水大舉湧入７億＊
　
　　重磅藍籌股跟隨大市向上，騰訊急漲３﹒２６％，收報２９１﹒２元，重上２９０元大關，
北水大舉湧入７﹒０３億，成全日最多北水流入個股。
　　友邦漲３﹒７７％，惟北水沽１﹒１１億。（ｅｎ）

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