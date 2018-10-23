《日入而息》港珠澳大橋正式開通，外圍市況波動港股大跌８０６點

《今天重點》﹡國家主席習近平宣布港珠澳大橋正式開通；習近平稱要「用好管好」大橋，

為大灣區發揮重要作用

﹡習近平林鄭並肩而行，張建宗稱國家明顯重視香港地位

﹡林鄭月娥稱港珠澳大橋為大灣區發展打下良好基礎；林鄭月娥本月２９日訪

日，出席推廣大灣區旅遊活動

﹡恆地（０００１２）以１３﹒７億奪市建局長沙灣項目，低於估值下限；

元朗「尚悅．嶺」推１０１伙，最平約３１７﹒７萬元

﹡華懋表示「朗城匯」暫收２６００票，六成為同區買家；華懋奪港鐵

（０００６６）何文田站第二期物業發展項目



《即日市況》﹡Ａ股急回，港股全日挫８０６點報２５３４６，失二萬六兼穿十天線



《深滬股市》﹡釀酒股急瀉拖累，滬綜指收挫２﹒３％再失二千六關口



《美元匯價》﹡英國脫歐發展難測，鎊匯或再試１﹒２６；歐元最新報１﹒１４６８╱７２

，日圓最新報１１２﹒３１╱３４



《公司資訊》﹡屈臣氏與餓了麼達成跨平台深度合作

﹡芯智（０２１６６）購電子元件分銷商，涉資３０７萬美元

﹡恆勤集團（０８３３１）折讓逾１５％配股淨籌２１４０萬元

﹡英國先機環球投資與中國平安保險海外控股合作，分銷基金

﹡富衛集團斥約２３﹒６億收購澳洲聯邦銀行印尼壽險業務八成權益

﹡港交所（００３８８）下周推出新版披露易網站

﹡歐舒丹（００９７３）上半財年銷售淨額升逾８％至近６億歐元，同店銷售

增長２％

﹡新煮意（０８１７９）收購香港酒品貿易公司，涉資７６００萬元

﹡新城新悅（０１７５５）明起招股，入場費約３９３９元

﹡中移動香港計劃申請２６╱２８吉赫５Ｇ頻譜

﹡中原代理銷售新地（０００１６）筲箕灣「形薈」６５個單位

﹡西伯利亞礦業（０１１４２）今早開市不久停牌，待公布換股票據轉換



《國企紅籌》﹡中國神華（０１０８８）無償轉讓合共逾７億股Ａ股股份



《神州民企》﹡平安好醫生（０１８３３）推國內首個中醫智能聞診系統

﹡安東油服（０３３３７）第三季新增訂單約６﹒３億元人民幣

﹡龍湖（００９６０）獲主席進一步增持１２﹒７５萬股



《中國要聞》﹡工信部表示首三季電信業務增１﹒４倍，網絡收入增兩成

﹡阿里、菜鳥等成立國際物流組，全球包裹７２小時達

﹡馬蜂窩被曝流用戶量造假，控告自媒體名譽侵權

﹡國家移民管理局表示將停止因私出入境中介機構資格認定

﹡深圳計劃至２０３５年建成全球海洋中心城市

﹡外匯局再公布２０宗外匯違規案例，總罰款額下降

﹡人行表示９月發行債券逾４萬億，債券託管餘額８３萬億

﹡９月內地鐵路貨運量按年增近一成，首９月升８％

﹡央企華陽經貿恐再有１０﹒６億融資券債務違約

﹡吉林政府與１７銀行密集簽約助振興，涉２０００億元

﹡第三家央企ＥＴＦ今正式成立，募資逾７２億元人民幣

﹡新疆生產建設兵團首發政府債券，募資共６０億元人民幣

﹡國資控股公司設３００億元人民幣基金，參與上海國企改革

﹡南方、工銀瑞信及鵬華旗下養老基金接連進入發行期

﹡深圳經信委表示國家和部分省市支持上市公司穩健發展

﹡人行千二億逆回購利率持平，三日淨投放２７００億元；報道指人行擬向中

債增信提供百億人幣，撐民企發債

﹡中國外交部表示安倍訪華期間中日將深化高科技金融合作

﹡中金表示本月新樓銷售增速放緩至２％，土地銷售降溫

﹡上海表示三項措施保障進博會，地鐵安檢引入Ｘ光機

﹡華潤置地１﹒２５億獲上海首宗租賃集體建設用地

﹡巴西針對中國食糖進口保護措施向世貿提出申訴

﹡漢能薄膜母企擬至少每股５元私有化，計劃回Ａ股上市

﹡９月人幣國際支付佔比降至１﹒８９％，仍排全球第五

﹡湖南省首次發現非洲豬瘟疫情，兩市養殖場遭殃

﹡瑞銀證實有員工被要求「延遲離開北京」，重申中國業務如常運營

﹡證券業協會推千億規模資管計劃，支持民企發展

﹡萬鋼預計今年新能源汽車產銷量將超百萬輛

﹡１１家券商出資千億資管計劃，包括中信及海通證券等

﹡中弘股份表示大股東持股再遭司法輪候凍結

﹡華聞傳媒表示逾１３億投資款遭侵害，已向公安機關報案



《寶島快訊》﹡地緣政治風險升溫，台股收跌２％，報９７７５﹒２點



《其他消息》﹡大橋建設管理架構由三地政府協調，當局形容獨特創新

﹡中總表示港珠澳大橋開通為大灣區融合發展提供重要平台

﹡王志民稱港珠澳大橋建設為大灣區提供借鑑

﹡仲量聯行表丕香港工廈受益，惟住宅及寫字樓影響不顯見

﹡早已提議建橋連接港珠，胡應湘對大橋開通感開心

﹡逾十旅行團明用港珠澳橋，旅議會表示旅客需求很大

﹡韓正稱港珠澳大橋助中國成為橋樑強國

﹡本港９月整體通脹率升至２﹒７％，高於預期

﹡陳茂波稱香港積極投資基建，未來貢獻亞投行

﹡許智峯否認三項控罪，案件押後至１２月再訊

﹡政府指沒認可紅磡站月台連續牆作永久改動

﹡發展局表示將於明年上半年就交椅洲填海研究申請撥款

﹡梁振英指其創立的機構將帶港師生「走大橋、看珠西」

﹡中原表示今年及以前落成ＤＥ類貨尾按季減少２４９個

﹡代理指５０指標屋苑上周買賣４６宗，連續兩周回升

﹡長沙灣翠雅山計劃推售７伙，其餘出租之用

﹡深股通額度流走５﹒３４億元；滬股通額度全日用２﹒９５億元

﹡９月份中小型經紀行市佔率續跌，日均成交額回升至逾９００億元

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