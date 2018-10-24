《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１９１．４３ 跌 １２５．９８點╱０．５０％
標普５００ ２７４０．６９ 跌 １５．１９點╱０．５５％
納斯達克 ７４３７．５４ 跌 ３１．０９點╱０．４２％
倫敦富時１００ ６９５５．２１ 跌 ８７．５９點╱１．２４％
法蘭克福ＤＡＸ １１２７４．２８ 跌 ２５０．０６點╱２．１７％
巴黎ＣＡＣ４０ ４９６７．６９ 跌 ８５．６２點╱１．６９％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．４６，歐元兌美元１．１４７８
24/10/2018 08:02
《日出而作》美企績差道指急跌後回穩，油價挫逾４％，金價上升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１９１．４３ 跌 １２５．９８點╱０．５０％
標普５００ ２７４０．６９ 跌 １５．１９點╱０．５５％
納斯達克 ７４３７．５４ 跌 ３１．０９點╱０．４２％
倫敦富時１００ ６９５５．２１ 跌 ８７．５９點╱１．２４％
法蘭克福ＤＡＸ １１２７４．２８ 跌 ２５０．０６點╱２．１７％
巴黎ＣＡＣ４０ ４９６７．６９ 跌 ８５．６２點╱１．６９％
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