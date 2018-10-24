《外資精點》富瑞將騰訊目標價降至３８５元，另調低每股盈利預測

《經濟通通訊社２４日專訊》富瑞集團發表研究報告指，騰訊（００７００）將於下月公有

第三季業績，調低該股２０１８及１９年每股盈利預測７％及１０％，主要反應手遊面對挑戰，

以及對廣告業務前景有更為審慎看法，因宏觀經濟不明朗以及利息收入減少。

不過，該行認為，騰訊於遊戲業務仍有其優勢，同時業務流量與廣告收入出現不協調會繼續

帶來未來股價上升空間，維持其「買入」投資評級，不過目標價由４６０元降至３８５元。

另外，該行料，集團第三季手遊收入按季升６％至１８６億元（人民幣．下同），因有新遊

戲加入，不過按年比較出現下跌，因基數效應及欠缺ＰＵＢＧ遊戲商業化。由於內地對審批新遊

戲不明朗，料今明兩年手遊市場增長降至１６％及２０％，原先料增長３１％及２３％。

該行仍料騰訊手遊業務仍可優於市場，料今明兩年集團手遊業務增長有２０至２５％。該行

料２０１９年手遊收入有９４８億元，因推出ＪＸ ＩＩ，而ＪＸ ＩＩＩ及ＰＵＢＧ可望於明

年下半年商業化。

此外，該行表示，內地廣告行業受到宏觀經濟不明朗拖累，料騰訊第三季廣告收入有１５３

億元，按年３８％，主要因社交及媒體廣告收入增長４３％及４１％帶動。該行調低騰訊今明兩

年廣告收入預測５％及８％至５７７億元及８１４億元。

富瑞料集團第三季收入為７９７億元，按年升２２％，低過市場預期２％，非通用會計準則

盈利為１９０億元，按年升１２％，低過市場預期２％。而集團目前股價已由高位回落４０％，

已反映上述下降風險。（ｃｙ）



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