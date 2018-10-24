《選股情報》仍持昨日（２３日）之議。
昨日題：「回調下」
文：「阿爺續撐市，美股則跌市，港股回調市，守住２５８，港股可以發。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
24/10/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》先望２５８
《選股情報》仍持昨日（２３日）之議。
昨日題：「回調下」
文：「阿爺續撐市，美股則跌市，港股回調市，守住２５８，港股可以發。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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