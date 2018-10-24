《盤後部署》外圍不明朗因素多，港股疲不能興勢穿２５０００

《經濟通通訊社２４日專訊》港股昨日（２３日）隨外圍股市跌逾８００點，今早稍作回穩

，高開５４點，其後走軟反覆，最低見２５１９４，最新報２５６５３，全日收２５２４９點，

跌９６點或０﹒３８％。主板成交９１２億元減少逾６％。

人行今日進行１５００億元人民幣７天期逆回購操作，連續第四個交易日淨投放，累計投放

４２００億人民幣。惟內地股市衝高後回順，上證綜合指數收２６０３，升８點或升０﹒３３％

。國企指數收報１０２２６，跌０﹒０８％或跌８點。



＊油價或進一步下跌，人幣貶值壓力未改＊



人民幣匯率「跌跌不休」，外匯局首次公開點名企業返程投資，封堵相關違規流出，可見人

民幣保７的壓力逼近眉睫。分析認為，有關措施對人民幣提振非常有限，預料人民幣前景仍取決

於美國中期選舉以及中美貿易談判。雖然人民幣愈逼近７這個重要支持位，人行再入市干預的機

會愈高，人民幣縱使反彈惟弱勢未改，Ａ股將進一步受壓，繼而拖累港股表現。

另一邊廂，沙特異見記者卡舒吉遇害事件仍在發酵之際，沙特承諾必要時增加原油供應，填

補美國制裁伊朗而導致的供應減少，消息拖累隔晚國際油價重挫逾４％。美國總統特朗普連日批

評沙特，最新指遇害事件是沙特有史以來最差的掩飾，並吊銷２１名涉案沙特籍人士的美國簽證

。以上或扭轉過去市場對原油供應憂慮的預期，油價跌勢恐只是起點。

至於歐洲方面，歐盟否決意大利２０１９年財政預算案，是歐盟首度拒絕成員國的預算案。

雙方下一步會進入長達三星期的談判期，意大利須重新提交新一份預算案，提出減少財赤的方案

。如果意大利不肯退讓，歐盟或啟動「過度赤字調控程序」，並施予巨額罰款。而最新公布的數

據顯示，歐元區１０月製造業ＰＭＩ初值為５２﹒１，創２６個月新低，並差過市場預期，反映

歐洲經濟前景未明。



＊外圍未見曙光，港股料試上年五月低位＊



１１月６日的美國中期選舉在即，以及意大利財政與歐盟的衝撞，以至企業業績前景欠佳，

均不利美股走勢，美股道指昨晚一度出現急跌５４９點，最後跌勢回落。全球股市再次動盪，不

確定性風險主導市場。本周五（２６日）美國公布的第三季ＧＤＰ料將甚受市場關注，以衡量美

國最新的經濟狀況。港股昨日大跌八百點後，今早雖然高開５４點止跌兼喘穩，並一度升逾

３００點，惟最終收跌百點，短期或要反覆考驗二萬五關口支持。與此同時，人行今日進行

１５００億人幣７天期逆回購操作，內地股市從低位回升，惟對港股疲不能興，二萬五關一旦失

守，或下試上年五月初２４６００點左右水平。（ｍｗ、ｋｌ）

