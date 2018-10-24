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即市新聞

24/10/2018 17:08

《盤後部署》外圍不明朗因素多，港股疲不能興勢穿２５０００

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港股昨日（２３日）隨外圍股市跌逾８００點，今早稍作回穩
，高開５４點，其後走軟反覆，最低見２５１９４，最新報２５６５３，全日收２５２４９點，
跌９６點或０﹒３８％。主板成交９１２億元減少逾６％。
　　人行今日進行１５００億元人民幣７天期逆回購操作，連續第四個交易日淨投放，累計投放
４２００億人民幣。惟內地股市衝高後回順，上證綜合指數收２６０３，升８點或升０﹒３３％
。國企指數收報１０２２６，跌０﹒０８％或跌８點。

＊油價或進一步下跌，人幣貶值壓力未改＊

　　人民幣匯率「跌跌不休」，外匯局首次公開點名企業返程投資，封堵相關違規流出，可見人
民幣保７的壓力逼近眉睫。分析認為，有關措施對人民幣提振非常有限，預料人民幣前景仍取決
於美國中期選舉以及中美貿易談判。雖然人民幣愈逼近７這個重要支持位，人行再入市干預的機
會愈高，人民幣縱使反彈惟弱勢未改，Ａ股將進一步受壓，繼而拖累港股表現。
　　另一邊廂，沙特異見記者卡舒吉遇害事件仍在發酵之際，沙特承諾必要時增加原油供應，填
補美國制裁伊朗而導致的供應減少，消息拖累隔晚國際油價重挫逾４％。美國總統特朗普連日批
評沙特，最新指遇害事件是沙特有史以來最差的掩飾，並吊銷２１名涉案沙特籍人士的美國簽證
。以上或扭轉過去市場對原油供應憂慮的預期，油價跌勢恐只是起點。
　　至於歐洲方面，歐盟否決意大利２０１９年財政預算案，是歐盟首度拒絕成員國的預算案。
雙方下一步會進入長達三星期的談判期，意大利須重新提交新一份預算案，提出減少財赤的方案
。如果意大利不肯退讓，歐盟或啟動「過度赤字調控程序」，並施予巨額罰款。而最新公布的數
據顯示，歐元區１０月製造業ＰＭＩ初值為５２﹒１，創２６個月新低，並差過市場預期，反映
歐洲經濟前景未明。

＊外圍未見曙光，港股料試上年五月低位＊

　　１１月６日的美國中期選舉在即，以及意大利財政與歐盟的衝撞，以至企業業績前景欠佳，
均不利美股走勢，美股道指昨晚一度出現急跌５４９點，最後跌勢回落。全球股市再次動盪，不
確定性風險主導市場。本周五（２６日）美國公布的第三季ＧＤＰ料將甚受市場關注，以衡量美
國最新的經濟狀況。港股昨日大跌八百點後，今早雖然高開５４點止跌兼喘穩，並一度升逾
３００點，惟最終收跌百點，短期或要反覆考驗二萬五關口支持。與此同時，人行今日進行
１５００億人幣７天期逆回購操作，內地股市從低位回升，惟對港股疲不能興，二萬五關一旦失
守，或下試上年五月初２４６００點左右水平。（ｍｗ、ｋｌ）

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