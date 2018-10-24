《經濟通通訊社２４日專訊》麥當勞第三季盈利下跌１３％至１６﹒４億美元，整體同店銷
售增長４﹒２％，優於市場預期的３﹒７％。
不過於美國的同店銷售僅上升２﹒４％，市場平均預期為２﹒５５％，因當地市場競爭激烈
。公司表示，即將會推出全新的早餐餐單，期望可以刺激美國市場的銷售表現。（ｍｎ）
24/10/2018 08:20
《外企業績》麥當勞第三季少賺１３％，同店銷售增長勝預期
《經濟通通訊社２４日專訊》麥當勞第三季盈利下跌１３％至１６﹒４億美元，整體同店銷
售增長４﹒２％，優於市場預期的３﹒７％。
不過於美國的同店銷售僅上升２﹒４％，市場平均預期為２﹒５５％，因當地市場競爭激烈
。公司表示，即將會推出全新的早餐餐單，期望可以刺激美國市場的銷售表現。（ｍｎ）
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