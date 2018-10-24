《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普再指責聯儲局主席鮑威爾通過加息來危害美國
經濟，他向《華爾街日報》表示，「目前經濟最大風險是聯儲局，我對聯儲局非常不滿，因為奧
巴馬執政時期利率降至零，每當我們做一些偉大的事情時，他都會提高利率。」
聯儲局今年已經３次加息，並且預計將在年底之前再次加息。當被問及他是否後悔提名鮑威
爾時，特朗普稱：「這樣說是言之尚早，但也許是吧。」（ｍｎ）
24/10/2018 08:32
《外地經濟》特朗普：聯儲局是目前經濟最大風險
《經濟通通訊社２４日專訊》美國總統特朗普再指責聯儲局主席鮑威爾通過加息來危害美國
經濟，他向《華爾街日報》表示，「目前經濟最大風險是聯儲局，我對聯儲局非常不滿，因為奧
巴馬執政時期利率降至零，每當我們做一些偉大的事情時，他都會提高利率。」
聯儲局今年已經３次加息，並且預計將在年底之前再次加息。當被問及他是否後悔提名鮑威
爾時，特朗普稱：「這樣說是言之尚早，但也許是吧。」（ｍｎ）
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