《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述俄羅斯能源部長諾瓦克報道，俄羅斯今年底前並不
打算將石油產量提高至每日１２００萬桶。
俄羅斯石油產量９月達到１１３６萬桶，超越２０１６年１０月所創的１１２４﹒７萬桶，
並創蘇聯解體以來最高紀錄。（ｍｎ）
24/10/2018 09:46
【油市博奕】據報俄羅斯年底前不打算將產量增至每日１２００萬桶
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述俄羅斯能源部長諾瓦克報道，俄羅斯今年底前並不
打算將石油產量提高至每日１２００萬桶。
俄羅斯石油產量９月達到１１３６萬桶，超越２０１６年１０月所創的１１２４﹒７萬桶，
並創蘇聯解體以來最高紀錄。（ｍｎ）
|國際動態24/10/2018
土總統：作家遇害案 屬政治謀殺
|中國故事23/10/2018
【上海特寫】美人魚、球幕影院 探秘上海海昌海洋公園
|生財有道23/10/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】中國燃氣受惠「煤改氣」國策 行業龍頭買得過！
|FOCUS23/10/2018
【FOCUS】一橋飛架滄海變通途 七千萬人口灣區經濟帶引遐想
|香港政情23/10/2018
【大橋通車】國家主席習近平出席港珠澳大橋開通儀式
|國際動態23/10/2018
沙特外長確認 卡舒吉領館內遇害
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰