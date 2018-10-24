【油市博奕】據報俄羅斯年底前不打算將產量增至每日１２００萬桶

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電引述俄羅斯能源部長諾瓦克報道，俄羅斯今年底前並不

打算將石油產量提高至每日１２００萬桶。

俄羅斯石油產量９月達到１１３６萬桶，超越２０１６年１０月所創的１１２４﹒７萬桶，

並創蘇聯解體以來最高紀錄。（ｍｎ）

