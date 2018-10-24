【意國新危機】ＥＳＭ總裁：意大利預算帶來風險，惟蔓延機會不大

《經濟通通訊社２４日專訊》歐洲穩定機制（ＥＳＭ）總裁雷格林表示，意大利毫無節制的

預算草案對當地銀行業帶來風險，但認為無需為此感到驚慌，因為向其他國家蔓延的可能性非常

有限。

雷格林稱，意大利存在風險，但意大利的債務問題不同於希臘，後者在過去１０年間需要歐

元區救助三次，而意大利基本面更為穩健、赤字規模極為有限、兼且擁有經常帳盈餘。此外，債

務平均到期期限相對較長，有助於該國免遭受市場壓力。

不過雷格林對意大利銀行業因國債收益率上升而面臨的風險發出警告，可能逼使銀行需要補

充資本。（ｍｎ）

