【貿易開戰】白宮首席經濟顧問：特朗普與習近平將於下月底會談

《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普與中國國

家主席習近平將在１１月底在阿根廷舉行二十國集團（Ｇ２０）峰會期間進行會談。

庫德洛表示，兩人將會短暫會面，並未透露會談的形式等詳細內容，同時表示已向中方傳達

停止侵犯知識產權等要求，關注中方最終將如何回應。（ｍｎ）

