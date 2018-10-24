《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普與中國國
家主席習近平將在１１月底在阿根廷舉行二十國集團（Ｇ２０）峰會期間進行會談。
庫德洛表示，兩人將會短暫會面，並未透露會談的形式等詳細內容，同時表示已向中方傳達
停止侵犯知識產權等要求，關注中方最終將如何回應。（ｍｎ）
24/10/2018 13:10
【貿易開戰】白宮首席經濟顧問：特朗普與習近平將於下月底會談
《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普與中國國
家主席習近平將在１１月底在阿根廷舉行二十國集團（Ｇ２０）峰會期間進行會談。
庫德洛表示，兩人將會短暫會面，並未透露會談的形式等詳細內容，同時表示已向中方傳達
停止侵犯知識產權等要求，關注中方最終將如何回應。（ｍｎ）
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