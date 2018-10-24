《經濟通通訊社２４日專訊》經濟政策研究所（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｐｏｌｉｃｙ
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）公布一份報告顯示，中國加入世貿（ＷＴＯ）導致美國貿易逆差出現爆炸
式增長，估計造成美國３４０萬個就業職位流失。
報告顯示，美國製造業首當其衝受到影響，在流失的職位中７４％為製造業，當中電腦及電
子零件行業的貿易逆差增長最快，導致１２０萬個職位流失。（ｍｎ）
24/10/2018 13:40
【貿易開戰】報告：中國加入世貿後令美國流失３４０萬就業職位
《經濟通通訊社２４日專訊》經濟政策研究所（Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｐｏｌｉｃｙ
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）公布一份報告顯示，中國加入世貿（ＷＴＯ）導致美國貿易逆差出現爆炸
式增長，估計造成美國３４０萬個就業職位流失。
報告顯示，美國製造業首當其衝受到影響，在流失的職位中７４％為製造業，當中電腦及電
子零件行業的貿易逆差增長最快，導致１２０萬個職位流失。（ｍｎ）
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