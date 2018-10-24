《台股攻略－馮偉明》美股動盪，台股守住９７００點關卡

《台股攻略》台股今日跌１５﹒８０點，收９７５９﹒４０點，成交金額為新台幣

１２３２﹒１５億元。

國際地緣政治升溫，美股道瓊指數於本周二（２３日）一度狂瀉超過５００點，三大指數雖

跌幅收窄，但台股在這整體環境下受沽壓影響跌超過百點，早市台積電跌穿９７００點關卡，而

光學股玉晶光、亞光、新鉅科及先進光受大立光帶動走揚，加上ＰＣＢ族群的南電及欣興聯袂攀

升，通信股宏達電、美律、智易及啟碁等受到明年推出５Ｇ手機的消息刺激，令指數回到平盤之

上。傳產股鋼鐵跌２﹒１％，水泥股跌３﹒４％。生技股跌１﹒８％。在大陸海螺水泥受降評拖

累下，台泥及亞泥表現疲軟。盤中被動元件的國巨及華新科走跌，被動元件個股國巨及華新科都

以最低位作收，分別為新台幣３４９元及新台幣１４２﹒５元。金控股國泰金收新台幣

４９﹒７５元，漲０﹒９％，富邦金收新台幣４９﹒１５元，跌０﹒８％，中信金收新台幣

２０﹒４元，跌２﹒６％。

在國際股市表現不振及外資態度偏弱的壓力下，台股暫時難有轉跌回升的機會，未來台股的

走勢要視乎外資的態度及國際股市表現是否回穩而定。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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