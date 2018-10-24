【企業盈警】杰地（８３１３）料首九個月盈轉虧損最少３０萬坡元

《經濟通通訊社２４日專訊》杰地集團（０８３１３）發盈警，料今年９月底止首九個月將

錄得不超過３０萬新加坡元之虧損，而去年同期則錄得１１０萬新加坡元之純利。

集團表示虧損乃主要因收入的減少，主要體現在投資管理業務上；由於擴展經營而產生的僱

員福利開支增加，以及其他開支的增加，如該公司股份於創業板上市之後的專業費用。

該公司將於下月七日發布的今年第三季度之業績。（ｋｔ）

