《窩輪豪情－梁業豪》港股跌幅不容擴大

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費品製造業

、原材料業與金融業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為中國太保（０２６０１）、中國

燃氣（００３８４）與中國太平（００９６６），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為

新創建（００６５９）、中國太平與中國太保。

恆指期貨於２５５３１前再遇阻力，跌至２５１９７，但仍守於短期重要支持位２５０５９

之上。價位的跌幅已不容擴大，否則，日線圖形勢會再度向淡。各主要指數成分股中，匯控

（００００５）與友邦保險（０１２９９）均仍有沽壓，反而騰訊（００７００）於

２７７﹒００元前有買盤支持。恆指期貨小時圖形勢現屬向淡，ＳＴＣ的％Ｋ急須升回％Ｄ之上

企穩。此外，內地股市正從低位回升，且看稍後能否被港股帶來利好的刺激。

恆生指數ＩＢＳＩ現報４９﹒２１７，國企指數ＩＢＳＩ則報４８﹒９３６，顯示藍籌股以

主動沽盤較為積極，國企股亦以主動沽盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動沽盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以藍籌股的表現較佳，整體大市則仍待從低位正式回升。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

