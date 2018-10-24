《談國論企－黎偉成》美艦闖台海挑釁中國危地緣

《談國論企》兩艘美國戰艦被證實於２０１８年１０月２２日自鵝鑾鼻海域由南向北航經台

灣海峽，乃僅隔約４個月連番之舉，是罕有和明顯地對中國進行十分嚴重的軍事、政治挑釁，希

望中國會作出強有力的回應。由美軍挑起的台海地緣政局危機，使亞洲以至歐洲等環球股市匆匆

下滑，足見美國再萌霸權主義惡行，引人以深憂。世界似無寧日矣！



＊亞太股市皆挫對特朗普政府表深憂＊



特朗普自２０１８年３月開始表明和陸續出台的單邊主義、保護主義政策和措施，表面無疑

是對環球各地而為之，但實際上是集中火力要打擊中國，我曾多番指出：「此廝不僅在貿易、科

技和投資等領域對中國挑起經貿戰，還估計會在政治甚至軍事上進行所謂全面的「封殺」」，很

快便證明所言非虛，而美艦連番無緣無故突航台海，我之見乃：

美國此番在軍事上所作所為，印證（一）我一直指出特朗普為「單邊主義、保護主義和個人

霸道主義」集之於一身者，而美國總統也就是美國三軍統帥，故美艦在台海進行的高度嚴重挑釁

，當屬此廝所挺劣行。尤其需要指出，為特朗普對以中國為主的許許多多國家軍事挑釁甚至行動

，不再是我所言之「個人霸道主義」那麼「簡單」，應該是已經納入霸權主義範疇，加上其內閣

現餘的人物每多是「鷹派」，「美帝國霸權主義」之萌生甚至「復活」，是幾可肯定之噩況。此

為全世界自第一次世界大戰以來最不幸的變異和威脅，絕對不可稍一掉以輕心，當然最重要的是

如何對應和還擊特朗普對環宇的種種源源不絕的嚴重破壞。我還是堅持己見：把特朗普拉下馬！

從美艦之劣航，更足以表明（二）特朗普仇華壓華劣思惡行變本加厲，暫時對中國的經貿未有造

成如其狂想之「嚴重衝擊」，由是得「變招」進行更全面的政治、軍事「封殺」，以「悲情」之

「告急」爭取在美國中期選舉「劣勝」。

需要特別指出的，是包括貿易在內的任何政經之「戰」，肯定不會在短短三數個月之間便馬

上產生「預期成效」，故特朗普頻頻對華所作「戰舉」，充分顯示出其一貫奸商急攻近利行為「

應用」於政治和宏觀經濟「政策」，亦可見此廝之幼稚。問題是此廝仍然是一掌美國大權之人

，可以按其劣思任意妄為的惡行，美國該是「民主國家」，卻對「總統」原來沒有「制衡」之力

，哀之哉者也！



＊美帝國霸權主義惡思劣行重生乃世界之禍＊



再看（三）美艦此「航」居然是由台灣「國防部」於１０月２２日「率先」發布新聞稿，表

示「台軍均依規定全程掌握與應對，有力維護海疆、領空安全及確保區域和平、穩定」，此可解

讀為究竟此會是美軍「預先知會」中國台灣，而未有對海峽兩岸之中國大陸作出「說明」？特朗

普政府堅持歷屆之一個中國政策？願此廝明道之！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

