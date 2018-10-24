【上海專電】滬第三季度投資者信心指數繼續下降，惟仍屬樂觀區域

《經濟通通訊社記者林雯婕２４日上海專電》上海社會調查研究中心上財分中心和上海財經

大學應用統計研究中心日前公布，上海第三季度投資者信心指數為１０１﹒４４點，環比下降

５﹒４３點，同比下降１５﹒５１點，連續兩個季度回落，但仍位於樂觀區域。

分項指數中，上海市企業家投資信心指數為１１０﹒９２點，環比下降５﹒１２點，同比下

降１４﹒８５點，已連續四個季度下降。機構投資者信心指數為１０２﹒１７點，與二季度持平

，比去年同期下降１７﹒７２點，顯示機構投資者對市場的看法較去年同期相對消極。個人投資

者信心指數為８４﹒９３點，環比下降４﹒５，同比下降１４﹒６５點，處於悲觀區域。

上海社會調查研究中心上財分中心主任、上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥分析指

，第三季度上海市投資者信心指數延續了二季度的下滑態勢，主要原因是：第一，中美貿易摩擦

持續導致中國出口環境惡化，在出口訂單減少疊加關稅落地的預期下，投資者對經濟發展前景和

投資環境的看法不如前期樂觀；第二，三季度股市震盪明顯，成交量下降，投資收益受損令機構

投資者和個人投資者的投資滿意度明顯下滑；第三，內地資管新規落地，金融市場長期降槓桿的

疊加效應使流動性緊缺，民企受到較大衝擊，企業家對投資環境的信心受到了影響。

總體而言，雖然三季度上海市投資者信心指數進一步回落，但整體仍處於樂觀區域，隨著貨

幣政策的放鬆和加強基礎建設等經濟政策的出台，政府穩經濟的決心明顯，對於穩定投資者群體

的心態產生了一定積極作用。

