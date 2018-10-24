《午市前瞻》港股走勢未明，料２５４００╱２６２００上落

《經濟通通訊社２４日專訊》美股周二（２３日）急跌，市場對企業盈利前景的憂慮加重的

沽壓，三大指數尾市收復部分失地，因投資者趁低吸納。道指一度跌逾５００點，最終收跌

１２５點或０﹒５％，至２５１９１點；標普５００指數收跌１５點，或０﹒６％，至２７４０

點，盤中但見２６９１點；納指下滑３１點或０﹒４％，至７４３７點。

港股昨日跌逾８００點，今早略為回穩，高開５４點報２５４０１。期後未見方向，走勢反

覆，曾低見２５１９４點。午收前內銀股、內房股及多隻重磅股升幅顯著，港股最多升３０６點

報２５６５３，最終午收升２１９點或０﹒８７％，報２５５６５點，主板成交５１８﹒９９億

元。

人行今日將進行１５００億元人民幣７天期逆回購操作，連續第四個交易日淨投放，累計投

放４２００億人民幣。國企指數午收１０３４６點，升１１１點或１﹒０９％。上證綜合指數報

２６３４，上升３９點或１﹒５３％，成交８７５﹒３７億元人民幣。

重磅股方面，市場憂慮匯控（００００５）減值撥備大增，股價再走低，上午挫至最低６１

﹒７５元，創近１７個月低，期後跌幅收窄至０﹒０８％，報６２﹒３５元；騰訊

（００７００）升１﹒２２％午收２８１﹒２元；中移動（００９４１）漲０﹒６０％報

７４﹒９５元；友邦（０１２９９）無升跌，報６１﹒６５元。

萬洲（００２８８）獲瑞信及麥格理唱好，今早一度領漲升至最高５﹒９２元，現升

３﹒１５％，報５﹒９元。

麥格理再度對舜宇（０２３８２）發表研究報告，維持目標價２２０元，評級維持「跑贏大

市」；大摩則維持目標價９５元，評級維持「持平」，但報告對股份未見有太大支持，跌勢今日

延續，並失守８０元關口，跌５﹒６５％，報７７﹒６５元，為半日最差藍籌。

中生製藥（０１１７７）昨日急跌今日反彈４﹒３４％，報７﹒２１元，為半日升幅最大恆

拍成分股。



＊內房股隨市反彈，基建鐵路股個別發展＊



內房股普遍隨市反彈，當中綠城中國（０３９００）升幅顯著，半日揚４﹒９８％，報

５﹒４８元；雅居樂（０３３８３）緊隨其後，飊３﹒９２％，報８﹒７４元；富力地產（０２

７７７）升３﹒１４％，報１２﹒５元；恆大（０３３３３）漲２﹒５３％，報１９﹒４８元；

融創（０１９１８）升４％，報２０﹒８元。

據中國鐵路總公司９月下旬發布的數據，今年９月的投資額達１１００多億元人民幣，如果

按此增長幅度推進，今年鐵路投資有望超預期。加上，國家統計局昨日發布數據顯示，９月份內

地鐵路貨運量按年增長９﹒７％。基建鐵路股個別發展，中國鐵建（０１１８６）及中鐵

（００３９０）均滑逾１％，分別報９﹒６３元及６﹒９３元；中國中車（０１７６６）揚１﹒

７７％，報６﹒９１元；中車時代（０３８９８）漲１﹒４２％，報４２﹒９元。



＊中資鐵鳥受惠國際油價跌，汽車股向好＊



國際油價重挫逾４％，令三大中資「鐵鳥」股反彈。南航（０１０５５）升幅最為顯著，高

飛４﹒５１％，報４﹒４元。東航（００６７０）彈２﹒８５％，報４﹒３３元；國航（００７

５３）升２﹒１４％，報６﹒６７元。

汽車股方面向好。全國政協副主席、中國科學技術協會主席萬鋼料認為，中國新能源汽車產

業持續發展，技術進步明顯，預計今年產銷量將超過１００萬輛。廣汽（０２２３８）、吉利（

００１７５）分別彈２﹒０３％報７﹒５５元，以及升１﹒６４％午收１４﹒９元。華晨中國（

０１１１４）微揚０﹒４５％，報６﹒７元。此外，北京汽車（０１９５８）被傑富瑞下調目標

價至５﹒１元，評級為買入。麥格理亦將其目標價下調至４﹒９元，評級由跑贏大市下調至中性

。該股半日挫４﹒２７％，報４﹒０４元。（ｋｔ）



＊譚朗蔚：港股處熊市，資金可投基建股＊



中美貿易戰陰霾下，美股持續疲弱，加上美國加息壓力增，後市未明朗。富昌證券聯席董事

譚朗蔚對《經濟通通訊社》表示，港股短期仍會處於低位。他指出，人行出手救市，今進行

１５００億元人民幣７天期逆回購操作對港股受惠不大，主要是解除國內企業股份被壓之風險。

大市短期徘徊於月初裂口位，上望２６２００點，支持位於２５４００點。他補充，港股若跌穿

２５４００，則會持續下望２４６００點。

譚氏認為，港股目前處於熊市，投資者可將資金放於基建股，包括鐵路、水泥及鋼鐵板塊。

他表示，相關股份有國策支持，走勢較為穩定，當中他看好馬鋼（００３２３），目標價定為５

元。（ｋｔ）

