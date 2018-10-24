【北水炒Ｄ乜】北水僅流入８００萬，買太保沽海螺水泥友邦騰訊

《經濟通通訊社２４日專訊》北水周三僅流入８００萬元人民幣，其中買盤最多的個股為太

保（０２６０１）、工行（０１３９８）；相反沽盤最多的個股為海螺水泥（００９１４）、騰

訊（００７００）、友邦（０１２９９）。

全日主板成交９１２﹒３１億元，較周二（２３日）減少逾６％；港股通成交額７１﹒３８

億，佔大市成交７﹒８２％。

港股全日走勢反覆，最終收跌９６﹒７７點或跌０﹒３８％，報２５２４９﹒７８點。



＊傳中國停止新遊戲審批，北水沽１億＊



據外媒報道，內地監管機構將關閉停遊戲業「綠色通道」，即停止頒發臨時性遊戲許可，令

遊戲市場最後一個賺錢渠道封死。騰訊周三收跌０﹒７２％，報２７５﹒８元，北水同日沽走１

﹒２７億，過去三日合計仍錄淨流入６３００萬元。

海螺水泥周三急跌３﹒４１％，北水沽１﹒９億，成為全日最多北水沽盤的個股；另外北水

沽友邦１﹒２６億，沽中國建築國際（０３３１１）１﹒０５億。



＊工行連續三日錄北水淨買盤＊



買盤方面，北水連續三日流入工行，周三淨買盤８４６８萬，過去三日合計淨流入４﹒６５

億；北水流入太保１﹒３４億，為全日最多北水買盤的個股；流入農行（０１２８８）７８３３

萬。（ｅｎ）

