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即市新聞

24/10/2018 15:41

《美元走勢－羅明立》意預算事件短期難解決，投資者宜候高沽歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒６５　　　１１２﹒３２　　　１１２﹒４５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４７７　　　１﹒１４５５　　　１﹒１４６６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９９０　　　１﹒２９６７　　　１﹒２９７３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５８　　　０﹒９９４２　　　０﹒９９４９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４００　　　７﹒８３６６　　　７﹒８３８５

　　《美元走勢》由於環球市況前景不明朗，美國三大指數下跌。中美關係持續緊張，美國軍艦
計劃駛進台海，加上美國總統特朗普聲言退出美俄導彈條約，令地緣政治風險上升，降低投資者
的風險胃納。美匯指數於高位整固，美聯儲今個月開始將縮表規模由每月４００億美元，擴大至
５００億美元，料會進一步收緊貨幣供應量，加上美聯儲加息的態度轉強，估計美元匯價短線仍
會偏強。
　
　　歐盟委員會周二（２３日）於法國召開記者會，正式宣布否決意大利２０１９年的財政預算
案，這是委員會首次運用權力否決成員國制定的預算案。意大利將有約三星期的時間籌備新的預
算案，否則可能會面對歐盟的紀律處分。由於，意大利極右聯盟政府堅持增加預算開支，估計事
件可能引發歐元區政經動盪，不利歐元走勢。
　
　　歐元兌美元初步支持位於１﹒１４３０，下一步支持位於１﹒１３５０。意大利與歐盟就財
政預算案的分歧估計難以於短時間內解決，短線歐元將繼續受壓，建議投資者維持高位造空的部
署。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１５１０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１５６０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０１０　　　１﹒２８６０　　　１﹒３０５５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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