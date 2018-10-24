《美元走勢－羅明立》意預算事件短期難解決，投資者宜候高沽歐元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒６５ １１２﹒３２ １１２﹒４５

歐元╱美元 １﹒１４７７ １﹒１４５５ １﹒１４６６

英鎊╱美元 １﹒２９９０ １﹒２９６７ １﹒２９７３

美元╱瑞郎 ０﹒９９５８ ０﹒９９４２ ０﹒９９４９

美元╱港元 ７﹒８４００ ７﹒８３６６ ７﹒８３８５



《美元走勢》由於環球市況前景不明朗，美國三大指數下跌。中美關係持續緊張，美國軍艦

計劃駛進台海，加上美國總統特朗普聲言退出美俄導彈條約，令地緣政治風險上升，降低投資者

的風險胃納。美匯指數於高位整固，美聯儲今個月開始將縮表規模由每月４００億美元，擴大至

５００億美元，料會進一步收緊貨幣供應量，加上美聯儲加息的態度轉強，估計美元匯價短線仍

會偏強。



歐盟委員會周二（２３日）於法國召開記者會，正式宣布否決意大利２０１９年的財政預算

案，這是委員會首次運用權力否決成員國制定的預算案。意大利將有約三星期的時間籌備新的預

算案，否則可能會面對歐盟的紀律處分。由於，意大利極右聯盟政府堅持增加預算開支，估計事

件可能引發歐元區政經動盪，不利歐元走勢。



歐元兌美元初步支持位於１﹒１４３０，下一步支持位於１﹒１３５０。意大利與歐盟就財

政預算案的分歧估計難以於短時間內解決，短線歐元將繼續受壓，建議投資者維持高位造空的部

署。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１５１０ １﹒１３５０ １﹒１５６０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０１０ １﹒２８６０ １﹒３０５５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

