３Ｍ上季業績更差，每股盈利和收入均遜預期。在各分項業務當中，只得安全及防護裝置收
入錄得增長，按年升７％；工業產品收入持平；跌幅最大是電子及能源，收入跌４﹒８％。
公司下調今年全年盈利展望，經調整後每股盈利由原來的１０﹒２美元至１０﹒４５美元，
改為最新的９﹒９至１０美元。《香港經濟日報》
24/10/2018 08:29
《外企業績》３Ｍ上季盈利及收入皆遜預期
３Ｍ上季業績更差，每股盈利和收入均遜預期。在各分項業務當中，只得安全及防護裝置收
入錄得增長，按年升７％；工業產品收入持平；跌幅最大是電子及能源，收入跌４﹒８％。
公司下調今年全年盈利展望，經調整後每股盈利由原來的１０﹒２美元至１０﹒４５美元，
改為最新的９﹒９至１０美元。《香港經濟日報》
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