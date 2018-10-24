《外企業績》３Ｍ上季盈利及收入皆遜預期

３Ｍ上季業績更差，每股盈利和收入均遜預期。在各分項業務當中，只得安全及防護裝置收

入錄得增長，按年升７％；工業產品收入持平；跌幅最大是電子及能源，收入跌４﹒８％。

公司下調今年全年盈利展望，經調整後每股盈利由原來的１０﹒２美元至１０﹒４５美元，

改為最新的９﹒９至１０美元。《香港經濟日報》

