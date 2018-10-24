【本港樓市】拆息個別發展，一個月息兩連跌報１﹒５２厘

《經濟通通訊社２４日專訊》美元匯價跟隨美股走低，港元兌美元今早微貶，港元拆息則個

別發展，作為樓按參考利率的一個月拆息兩連跌報１﹒５２厘，但隔夜息和三個月拆息均連升三

天，分別報０﹒７２０３６厘和２﹒１０８９３厘。

財資市場公會數據顯示，六個拆息微降至２﹒３６０２２厘，而１２個月拆息則升至

２﹒６８６４３厘。

紐約股市隔晚急跌，資金流向日圓與瑞士法郎避險，美匯指數跌穿９６大關，最新報

９５﹒９７８，港元兌美元微跌至７﹒８３９４。（ｃｌ）

