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24/10/2018 11:29

【本港樓市】拆息個別發展，一個月息兩連跌報１﹒５２厘

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美元匯價跟隨美股走低，港元兌美元今早微貶，港元拆息則個
別發展，作為樓按參考利率的一個月拆息兩連跌報１﹒５２厘，但隔夜息和三個月拆息均連升三
天，分別報０﹒７２０３６厘和２﹒１０８９３厘。
　　財資市場公會數據顯示，六個拆息微降至２﹒３６０２２厘，而１２個月拆息則升至
２﹒６８６４３厘。
　　紐約股市隔晚急跌，資金流向日圓與瑞士法郎避險，美匯指數跌穿９６大關，最新報
９５﹒９７８，港元兌美元微跌至７﹒８３９４。（ｃｌ）

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