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24/10/2018 15:29

存保會調查：港人每月平均儲七千元，主婦有５０萬儲蓄才有安全感

　　《經濟通通訊社２４日專訊》存保會與港大民意研究計劃合作進行的一項調查結果顯示，香
港人每人每月平均儲蓄７０００元，家庭主婦則儲蓄約４０００元。調查顯示，３０至４９歲的
香港人及男性儲蓄最多。存保會主席許敬文表示，隨著加息周期加快，預計港人的存款金額將持
續上升。
　　該調查於今年８月１０－１５日進行，透過隨機電話訪問形式，訪問了１０１５名１８歲或
以上的香港人，另外向２２１名全職家庭主婦進行深入意見調查。
　　調查結果顯示，現時７成受訪港人都有儲蓄的習慣，而有此習慣的家庭主婦佔５２％，超過
四分之一，２６％有儲蓄習慣的受訪者每月會儲蓄１萬元以上，另外，超過５成港人及６成家庭
主婦並無定下每年儲蓄目標金額。

＊主婦認為平均需要約５０萬元儲蓄才有安全感＊

　　若要獲得足夠「安全感」，全職家庭主婦認為平均需要約５０萬元儲蓄，而一般港人則認為
約需７２﹒５萬元儲蓄。當中認為儲蓄所帶來的「安全感」平均評分為５５﹒５分，家庭主婦則
平均給予５４﹒５分，有２１％受訪者表示現有儲蓄帶來甚高的「安全感」，評分達８０分或以
上。
　　在存款習慣中，銀行存款是最常用的儲蓄方式，佔７３％，當中有５１％港人會在多於一間
銀行開立存款戶口，其次是各種形式的投資，佔６３％，以及將現金存放家中，佔１７％。　　
（ｊｏ）

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