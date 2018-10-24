報道稱中國停止新遊戲「綠色通道」審批

《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》引消息人士稱，中國監管機構已停止通過一個臨時

的審批程序頒發遊戲許可，關閉新遊戲在中國遊戲市場中賺錢的最後一條官方通道。

俗稱為「綠色通道」的程序原先被用於國內和國外遊戲的測試，惟消息人士稱，現在已不再

通過綠色通道頒發許可。

彭博相信，停止新遊戲審批將威脅到騰訊控股（００７００）、網易等遊戲公司，也增加中

國政府對該行業的長期監管計劃不確定性。（ｋｙ）

