《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》引消息人士稱，中國監管機構已停止通過一個臨時
的審批程序頒發遊戲許可，關閉新遊戲在中國遊戲市場中賺錢的最後一條官方通道。
俗稱為「綠色通道」的程序原先被用於國內和國外遊戲的測試，惟消息人士稱，現在已不再
通過綠色通道頒發許可。
彭博相信，停止新遊戲審批將威脅到騰訊控股（００７００）、網易等遊戲公司，也增加中
國政府對該行業的長期監管計劃不確定性。（ｋｙ）
24/10/2018 11:26
報道稱中國停止新遊戲「綠色通道」審批
《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博》引消息人士稱，中國監管機構已停止通過一個臨時
的審批程序頒發遊戲許可，關閉新遊戲在中國遊戲市場中賺錢的最後一條官方通道。
俗稱為「綠色通道」的程序原先被用於國內和國外遊戲的測試，惟消息人士稱，現在已不再
通過綠色通道頒發許可。
彭博相信，停止新遊戲審批將威脅到騰訊控股（００７００）、網易等遊戲公司，也增加中
國政府對該行業的長期監管計劃不確定性。（ｋｙ）
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