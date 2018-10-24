【企業盈喜】寶光實業料中期業績虧轉盈，因出售眼鏡業務所得收益

《經濟通通訊社２４日專訊》寶光實業（０００８４）發盈喜，預期截至今年９月底止六個

月公司權益持有人將錄得應佔溢利，而去年同期錄得虧損為６２００萬元。

該公司預期，錄得溢利是由於在今年６月完成出售全部眼鏡零售及批發業務予一間關連公司

所錄得的收益，預計出售收益不少於８０００萬元。撇除出售收益，預期截至今年９月底止六個

月公司權益持有人將錄得應佔虧損。（ｋｙ）

