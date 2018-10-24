  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/10/2018 17:21

【企業盈喜】寶光實業料中期業績虧轉盈，因出售眼鏡業務所得收益

　　《經濟通通訊社２４日專訊》寶光實業（０００８４）發盈喜，預期截至今年９月底止六個
月公司權益持有人將錄得應佔溢利，而去年同期錄得虧損為６２００萬元。
　　該公司預期，錄得溢利是由於在今年６月完成出售全部眼鏡零售及批發業務予一間關連公司
所錄得的收益，預計出售收益不少於８０００萬元。撇除出售收益，預期截至今年９月底止六個
月公司權益持有人將錄得應佔虧損。（ｋｙ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事24/10/2018
【風波未了】伊利實名舉報：前董事長「國家級保護傘」下侵吞財產
香港政情24/10/2018
【大橋通車】實測最平路線：欣澳至澳門70.8元全程74分鐘
FOCUS24/10/2018
【FOCUS】美股「有排驚」 VS 意大利「未驚過」
生財有道24/10/2018
唔怕無人食 旺旺拒減價
生財有道24/10/2018
骨科介入潛力大 威高股份值吸
剖析天下24/10/2018
流亡記者疑被殺 美國沙特陷角力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN