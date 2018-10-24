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24/10/2018 17:37

【企業盈警】三和建築（３８２２）料中期業績轉盈為虧

　　《經濟通通訊社２４日專訊》三和建築（０３８２２）預計，截至２０１８年９月底止中期
業績將轉盈為虧，主要由於合約收入較去年同期減少所致。集團主要倚賴源自醫院擴建項目的收
入和盈利貢獻，而在２０１８年中開展的新項目將軍澳交匯處，則預期主要於本財政年度下半年
才為集團貢獻收入。
　　公司董事認為，集團的財務狀況維持穩健，能夠抵抗經營壓力，於２０１８年９月３０日的
淨負債比率預期為零。（ｊｏ）

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