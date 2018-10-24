【夜期時段】即月期指最新報２５２５８點，升４６點，高水８點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５２０５點，跌７點，低水４５

點，最新報２５２５８點，升４６點，高水８點，合約成交４１１７張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０２１８點，跌１點，低水８點，最新報

１０２３４點，升１５點，高水８點，合約成交１２２４張。（ｃｈ）

