《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５２０５點，跌７點，低水４５
點，最新報２５２５８點，升４６點，高水８點，合約成交４１１７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０２１８點，跌１點，低水８點，最新報
１０２３４點，升１５點，高水８點，合約成交１２２４張。（ｃｈ）
24/10/2018 18:13
【夜期時段】即月期指最新報２５２５８點，升４６點，高水８點
《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５２０５點，跌７點，低水４５
點，最新報２５２５８點，升４６點，高水８點，合約成交４１１７張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０２１８點，跌１點，低水８點，最新報
１０２３４點，升１５點，高水８點，合約成交１２２４張。（ｃｈ）
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