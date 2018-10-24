《再戰明天》儲局公布經濟景氣報告褐皮書，國壽派業績

《經濟通通訊社２４日專訊》明晨（２５日），聯儲局公布經濟景氣報告褐皮書。明晚，

Ｔｗｉｔｔｅｒ盤前派業績。



＊聯儲局公布經濟景氣報告褐皮書，Ｔｗｉｔｔｅｒ盤前派業績＊



明日美股開市前公布業績的公司有Ｔｗｉｔｔｅｒ。明日美股收市後公布業績的公司有：福

特汽車和惠而浦。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：００ａｍ，美聯儲理事布雷納德參加一場活動的

問答環節。

明晨１：００ａｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特參加紐約康奈爾俱樂部的一個問答環

節。２：００ａｍ，美國聯儲局公布經濟景氣報告褐皮書。

明日，英倫銀行副總裁兼審慎監管局ＣＥＯ伍茲發表講話。

明早９：１０ａｍ，日本央行副總裁若田部昌澄在一次座談會上發表主旨演說

明日，日本首相安倍晉三應中國國務院總理李克強邀請，對中國進行訪問（至２７日）。



＊歐洲央行宣布利率決定，加拿大主持為期兩天的貿易部長級會議＊



明午４：００ｐｍ，挪威央行宣布利率決定。

明晚８：３０ｐｍ，歐洲央行管理委員會會議，之後宣布利率決定。歐洲央行總裁德拉吉在

議息會議後召開記者會。

明晚，加拿大主持為期兩天的貿易部長級會議，討論世界貿易組織（ＷＴＯ）在當前嚴重危

機下的改革問題（至１０月２６日）。



＊南韓公布第三季經濟增長，德國公布ＩＦＯ企業信心指數＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由

０﹒６％升上０﹒８％；年率料由２﹒８％降至２﹒３％。

７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票的資金

流向。

明午４：００ｐｍ，德國公布１０月ＩＦＯ－企業信心指數，料由１０３﹒７下滑至

１０３﹒２；ＩＦＯ－企業信心指數（現況）料由１０６﹒４降至１０６；ＩＦＯ－企業信心指

數（預期）料由１０１回落至１００﹒４。

４：３０ｐｍ，香港公布９月貿易收支，料貿赤由５２１億元擴大至５８３億元；進口年率

料由１６﹒４％跌至１０﹒５％；出口年率料由１３﹒１％回落至９％。



＊國壽、麗新系派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：信和置業（０００８３）、尖沙咀置業（００２４７）、

信和酒店（０１２２１）和富一國際控股（０１４７０）。

派業績的公司有：麗新國際（００１９１）、麗新發展（００４８８）、豐德麗控股

（００５７１）、麗豐控股（０１１２５）、中國人壽（０２６２８）、粵海置地

（００１２４）、上海石油化工股份（００３３８）、廣深鐵路股份（００５２５）、深圳高速

公路股份（００５４８）、中興通訊（００７６３）、海信科龍（００９２１）、中信銀行

（００９９８）、萬科企業（０２２０２）和中國鋁業（０２６００）等。（ｈｏ）

