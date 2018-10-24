【康宏風暴】宦國蒼辭任康宏環球獨立非執董，其基金正進行清算

《經濟通通訊社２４日專訊》康宏環球（０１０１９）公布，宦國蒼因須投放更多時間於其

他事業承擔，提呈辭任獨立非執行董事，已自本月２２日起生效。

宦國蒼是現任博智資本之行政總裁，博智資本為一間私募股權公司，此前曾經營一間私人資

本基金。該基金自２０１０年起一直處於閒置狀態，現正在進行清算。該基金的清算由

Ｐｒｉｍｕｓ Ｐａｃｉｆｉｃ（ＨＫ）管理。（ｃｈ）

