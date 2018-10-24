《真知灼見－溫灼培》油價跌，歐盟正式否決意大利財政預算案

《真知灼見》昨晚（２３日）歐洲委員會正式對意大利２０１９年的財政預算案作出否決，

指其預算案破壞了歐盟就公共開支過大的規條，並要求羅馬政府在三星期內提交另一預算案，否

則將受到紀律處分。具指標性的意大利１０年債息隨即上升，但未有破近期高位，昨晚收報

３﹒５７６％，與近期高位３﹒７８３％仍有距離。由於歐盟的行動是意料中事，暫未見對歐元

匯價帶來太大影響。現關注意大利政府的舉動以衡量歐元匯價後向。



昨晚紐約期油大跌２﹒９３美元或５﹒２％，並一度低見６５﹒７４美元，最後以

６６﹒４３美元收市。油價跌主要受兩大因素所影響。首先，就記者遇害問題上雖然美國與沙特

的關係轉差，但美國總統特朗普仍多次在公開場合揚言沙特是美國在中東的主要盟友，並表明不

希望失去沙特在美國的投資。這肯定了美國與沙特的關系。而沙特亦隨即回應特朗普的善意指，

一旦美國實施對伊朗的禁運，沙特會增加對全球供應石油。其次，近日環球股市下跌，擔心環球

經濟轉弱會減少用油，這也使油價回落。現市場正關注今晚美國政府每星期公布的原油存倉數字

以衡量進一步的油價去向。



油價跌拖累美股，加上１１月６日的美國中期選舉在即及意大利財政與歐盟的衝撞等均不利

美股，美股道指昨晚一度出現急跌５４９點。但低位有技術買盤吸納，美股道指最後只回落

１２５點或０﹒５％。近期美股明顯回軟，這多少反映出特朗普政府的減稅方案對市場帶來的刺

激有提早減退情況。當然，這亦可能是反映市場對中美貿易戰擴大對雙方經濟的不利。現市場正

關注聯儲局會否繼續其循序漸進的加息步伐。至於本周五美國公布的第三季ＧＤＰ料將甚受市場

關注，以衡量美國最新的經濟狀況。返觀美國１０年債息，在股市明顯轉弱下資金明顯轉返債市

避險，美國１０年債息今早於亞洲市場報３﹒１６３８％。另外，昨晚美國政府拍賣的總值

３８０億美元２年期票據就明顯得到支持。從美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局

１２月加息機會降至只有７７％。



最後提提大家，今晚（２４日）本港時間１０：００，加央行將議息。加息２５個基點是意

料中事，料加息後也不會對加元帶來額外支持。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

